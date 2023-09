Neue Heimat am Wassenberger Roßtorplatz Die Bücherkiste ist umgezogen

Dem Team geht es nicht nur ums bloße Ausleihen von Büchern, das Team hat auch den Anspruch an sich selbst, aktuell zu sein. Aktuelle Bestsellerlisten hält man daher also im Blick. Das wird sich dann auch zeigen, wenn am Sonntag, 1. Oktober, 11 bis 16 Uhr, der Tag der offenen Tür in der neuen Bücherkiste, Am Roßtor 14, stattfindet. Präsentiert werden sollen nämlich Titel, die nur wenige Wochen später bei der Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden. Und: Die ersten fünf interessierten Leser erhalten am 1. Oktober ein Jahresabo. An dem Tag erhält die Bücherkiste auch den Regenbogenpreis (ein Umwelt- und Integrationspreis).