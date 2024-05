Erste Deutsche Meisterschaft in Wassenberg Sportpark bewährt sich in der Leichtathletik

Eifert hatte sich gutes Wetter gewünscht. „Ach, das ist doch jetzt völlig egal. Sieh Dir doch mal diese grandiose Stimmung hier an, wie toll die Leute die Läuferinnen und Läufer Runde für Runde frenetisch anfeuern. Das ist einfach großartig“, sagte er voller Überzeugung und zollte wenig später dem Publikum über Mikrofon Respekt und Lob. Dass ein Regenschirm sein ständiger und notwendiger Begleiter war, war tatsächlich Nebensache. Eifert fügte hinzu: „Wer sich die Listen später mal ansieht, der wird so viele persönliche Bestzeiten, die hier erzielt wurden, und vor allem Qualifikationen vorfinden. Und überall steht dabei: Wassenberg.“ Exakt: Ob für die Europameisterschaften in Rom oder für die Weltmeisterschaft der U 20 in Lima – Wassenberg ist der Ort, an dem die Athleten die Qualifikation für diese bedeutenden Wettbewerbe geschafft haben.