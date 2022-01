Bequeme Verbindung in Wassenberg wird abgeschnitten : Situation auf Klosterstraße soll entschärft werden

Wassenberg Die bequeme Verbindung zwischen Ober- und Unterstadt, die mitten durch den Wald führt, soll für Autofahrer unattraktiv werden. Die Frage nach dem „Wie“ ist noch nicht geklärt.

Doch sie ist für Autofahrer sehr attraktiv geworden, seit es die Verbindung zwischen Myhl und Wassenberg durch die Myhler Schweiz nicht mehr gibt. Kein Wunder also, dass die Klosterstraße ebenfalls im Verkehrskonzept für die Stadt Wassenberg zu finden ist. Wie es in den Plänen der Planungsgruppe MWM aufgeführt ist, sei dieser Effekt im Zuge der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bundesstraße 221n weder gewollt noch hinnehmbar.

Wolfgang Mesenholl von der Planungsgruppe MWM hat im Planungsausschuss erklärt, sich mal ins Auto gesetzt zu haben, um zu ergründen, welche Zeitersparnis sich bei der Nutzung solcher Schleichwege ergibt. Sein Fazit: Höchstens anderthalb Minuten länger ist man unterwegs, wer auf der Umgehungsstraße unterwegs ist, um in und um Wassenberg Ziele zu erreichen. Laut Mesenholl also dennoch gute Gründe, um etwa die B 221 n zu nutzen. Mesenholl sagt aber auch: „Der Druck auf eine kurze Verbindung ist so hoch, dass man die Alternative nicht sieht.“ Mesenholl ist sich sicher, dass mit baulichen Veränderungen das Problem nicht gelöst werden kann. Nur harte Maßnahmen sind laut Mesenholl an dieser Stelle offenbar sinnvoll.