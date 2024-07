Mehr Ruhe für Wassenberg Das sieht der Lärmaktionsplan vor

Zu dieser Zone gehört die Landstraße 117 indes nicht. In der Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung bezogen sich Anregungen aus der Wassenberger Bürgerschaft auf die L 117. Konkret ging es um den Umstand, dass sich der Lärm, so merkten es ganz besonders die Anwohnerinnen und Anwohner an, durch die Zusammenlegung der L 117 mit der B 221 erheblich verstärkt habe. So müsse es das Ziel sein, die B 221n schnell weiterzuführen. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten betragen 70 bzw. 100 km/h. Zur räumlichen Orientierung: Die B 221n führt um den Süden Wassenbergs herum und endet auf der L 117 bei Orsbeck. Wer rechts nach Nordwesten in Richtung Niederlande abbiegt, kommt auf der erwähnten Zusammenlegung aus. Am Sportpark, wo es dann links in Richtung Heinsberg geht, läuft die B 221 in südwestlicher Richtung weiter. Unbestritten ist der Bereich äußerst viel befahren. Auf was die Stadt Wassenberg immerhin schon mal aufmerksam macht: „Die B 221n ist mit den Ortsumgehungen Wassenberg und Unterbruch in Planung bzw. im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes 2030.“