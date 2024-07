Neubaugebiet im Stadtgebiet Das muss sich im Orsbecker Feld ändern

Ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht der Wassenberger Sozialdemokraten ist die Einrichtung einer Hundekotstation am Ende des Fußweges AntonHeuters-Straße zum Sportpark, da bisher die Kotbeutel in den umliegenden Grünflächen oder im nahe gelegenen Myhler Bach entsorgt werden. Auch auf diesem Fußweg sammelt sich bei Regen das Wasser. Eine Benutzung ist dann nicht mehr möglich. „Ein Vorschlag wäre hier, wenn sich ein Abwasserkanal in der Nähe befindet, einen Abfluss in die Straße zu installieren. Alternativ könnte der Teil des Fußweges geschottert und mit dem Gefälle zur Grünfläche ausgeglichen werden. Eine weitere Möglichkeit wäre hier, ein Drainagerohr in die Grünfläche zu verlegen, um die Versickerung des Wassers zu beschleunigen“, schlagen die Sozialdemokraten vor.