Museum in Wassenberg Das entsteht im Leo-Küppers-Haus

Damit wiederum wird mehr Raum geschaffen für Wechselausstellungen im großen, der (Roermonder) Straße zugewandten, Zimmer, dessen große Schaufenster außerhalb der Öffnungszeiten Einblick in die Präsentationen bieten. Und dazu gehört, so kündigt Walter Kurzweg es an, eine Porträt-Schau, die Darstellung und Qualitäts-Vergleiche ermöglicht: Menschen-Werke von Leo Küppers werden in Beziehung gestellt zu denjenigen von Oscar Begas, Sohn des 1794 im benachbarten Heinsberg geborenen Malers Carl Josef Begas, und Eduard von Gebhardt – beide excellente Porträtisten.