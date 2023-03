Hundesteuer im Hauptausschuss Darum will Wassenberg Heimtiere nicht bevorzugen

In der Begründung hieß es: „Die Tierheime und die Tierschutzvereine in Deutschland stehen vor einem Kollaps. Die in der Corona-Zeit angeschafften Tiere werden wieder abgegeben, da sie nun nicht mehr in ein Leben nach Corona passen. Die Gebührenordnung der Tierärzte wurde zudem erhöht, sodass sich viele Menschen einen Besuch beim Tierarzt in der heutigen krisenbehafteten Zeit nicht mehr leisten können. Begrenzte Aufnahmekapazitäten und fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hindern viele Tierschutzvereine daran, noch weitere Tiere aufnehmen zu können. Die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energie- und Futterkosten werden für viele Tierheime und Tierschutzvereine den finanziellen Ruin, wenn nicht sogar ein endgültiges Aus bedeuten. Bundesweit sind die Tierheime mehr als überbelegt und am Limit.“ Wir für Wassenberg ist der Meinung, dass eine Befreiung der Hundesteuer ab dem Jahr 2023 (unabhängig von der Hunderasse) Menschen dazu bewegen könnte, einem Tier aus dem Heim ein neues Zuhause zu geben. Auch wenn Fraktionsvorsitzender Horst Vaßen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses den Antrag von vier Jahre auf nur noch ein Jahr absenkte – die Ausschussmitglieder lehnten den Antrag mehrheitlich ab.