Dachbegrünung in Wassenberg? : Darum lehnt die Politik das Konzept „Schwammstadt“ ab

Wassenberg Die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke will mit verschiedenen Maßnahmen erreichen, dass Wassenberg grüner wird. Die Verwaltung spricht sich gegen den Antrag aus – doch nicht nur darüber wurde diskutiert.

Beim Konzept „Schwammstadt“ geht es um Themen wie Flächenversiegelung, Probleme beim Abfluss des Niederschlagwassers, Überlastung der Kanalnetze bei Starkregen oder im Gegensatz dazu zu Sommerzeiten eine Hitzeentwicklung in städtischen Bereichen wegen der Versiegelung von Flächen. Als positives Beispiel nennt die antragstellende Fraktion etwa Dachbegrünungen, die eine Verdunstungskühlung fördert, wie es im Antrag heißt. Eine grüne Stadt bzw. „green City“, so die Fraktion, sei eine Lösung für Hitze- und Überflutungsproblematik.

Für die Stadtverwaltung erklärte Bürgermeister Marcel Maurer unter anderem, dass die Besiedlungsfläche der Stadt Wassenberg mit 18,5 Prozent sehr niedrig ausfalle. Hinzukomme komme die Tatsache, dass die Stadt kreisweit über den höchsten Waldanteil verfüge. Die Fläche ist 31,8 Prozent groß und fällt in der Tat äußerst grozügig aus, richtet man den Blick etwa auch Nachbarkommunen. Die Stadt argumentiert weiter mit den Festsetzungen in ihren Bebauungsplänen, demnach gibt es Vorgaben an Grundstückseigentümer, wie Niederschlagswasser zu versickern habe, was wiederum die Kanalisation entlasten würde. Zudem führt in Wassenberg eine nachhaltige Dachbegrünung zu Gebührenminderungen.