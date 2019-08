Daniele Paolillo in Wassenberg : Hauskonzert zum internationalen Klavierfestival

Foto: pixabay (Archiv). Foto: pixabay.de/PublicDomainPicture

Wassenberg Daniele Paolillo aus Italien gastierte in Wassenberg, wo er ein Hauskonzert geben durfte. Der 27-Jährige hatte am achten internationalen Klavierfestival in Geilenkirchen teilgenommen und das Zusatzkonzert als Spezialpreis gewonnen.

Von Kurt Lehmkuhl

Die Erfahrung aus dem Vorjahr ließ für Kathleen Schönefeld nur eine Entscheidung zu: Auch in diesem Jahr lud sie Freunde, Bekannte und Nachbarn zu einem besonderen Konzert ein. Ein Teilnehmer des achten internationalen Klavierfestivals in Geilenkirchen sollte im Haus der Familie in Birgelen einen musikalischen Nachmittag bestreiten. Die Wahl fiel schließlich auf Daniele Paolillo aus Italien. Der 27-Jährige gehörte zu den 73 Teilnehmern des Hauptwettbewerbs und durfte sich über einen Spezialpreis, nämlich über das Hauskonzert, freuen, nachdem er beim Wettbewerb nur haarscharf am Podest der Sieger vorbeigeschrammt war.

„Das war ein sehr hochklassiger Wettbewerb“, sagte der Pianist, der unter anderem in Imola und Bozen studierte. Für ihn ist der Wettbewerb eine gute Gelegenheit, im Ausland bekannt zu werden und internationale Erfahrung zu sammeln. Das Hauskonzert nahm er gerne wahr, zum einen, um sich zu präsentieren, zum anderen, um durch die Hutsammlung ein kleines Honorar zu erlangen, das es ihm ermöglicht, über Geilenkirchen, Düsseldorf und Berlin nach Brescia zu kommen, wo er am nächsten Klavierwettbewerb teilnimmt.

„Wir freuen uns, einem jungen Künstler eine Bühne bieten zu können“, sagte die Gastgeberin, „zugleich schaffen wir es, Kunst in die Region zu bringen.“ Und besonders freute es sie, Besucher einladen zu können, die ansonsten nicht mit Klaviermusik in Berührung kommen. „Vielleicht schaffen wir es ja, den einen oder anderen näher heranzuführen.“