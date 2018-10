Wassenberg: Continental-Konzert für den guten Zweck brachte 3000 Euro

Geld gespendet : Konzert-Premiere für den guten Zweck

Marcel Keller (Mitte) überreicht mit seinem Team gerne die drei Umschläge mit jeweils 1000 Euro an die Vertreter der Jugendfeuerwehr Wassenberg, von Regenbogen und vom Tierheim in Heinsberg. Die Spenden resultieren aus dem Charitykonzert vor einigen Wochen in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg „Continental-Open-Air-Charity-Konzert“ im September war erfolgreich. Nun wurden Spenden übergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Im September fand im Wassenberger Industriegebiet die gefeierte und viel beachtete Premiere des „Continental-Open-Air-Charity-Konzert“ statt. Die Idee hatte Marcel Keller, der seinerzeit sagte: „Wir möchten durch die Einnahmen Spendengelder für drei Organisationen in unserer Region zusammenkriegen.“

Dann hatte Keller mit Ehefrau Yvonne und seinen Mitarbeitern der Bezirks-Direktion der Continentale in Wassenberg eine Menge Arbeit zu bewältigen. Zunächst mussten die Bands, die alle gratis spielten, verpflichtet werden. An einem gelungenen Abend standen schließlich die AEONS, Stay2rock, Songs I wish I wrote und RockCity auf der Bühne und begeisterten das Publikum. Der Erlös der Veranstaltung kam lediglich aus dem Verzehr der Speisen, Getränke und zusätzlich durch Spenden zusammen: „Ich war begeistert, wie spendabel viele Unternehmen hier in Wassenberg und auch anderswo waren. Und ich hatte schon im Vorfeld des Konzertes gesagt, man muss die Leute nur ansprechen, dann sind fast alle bereit, was zu tun für einen guten Zweck“, zeigte sich Marcel Keller glücklich.

Nun kam es zur symbolischen Scheckübergabe an die drei Begünstigten. Jeweils 1000 Euro gehen an die Jugendfeuerwehr der Stadt Wassenberg, an das Hospiz Regenbogen und den Tierschutzverein des Kreises Heinsberg. Alle Empfänger waren in den Büro-Räumen von Marcel Keller und seinen Mitarbeitern vor Ort und zeigten sich sehr dankbar. Von der Jugendfeuerwehr waren Mats und Luis mit der Leiterin Miriam Caron-Prack dabei, die sagte: „Die Jugendfeuerwehren des Stadtgebietes Wassenberg haben leider keinen eigenen Förderverein. Deshalb sind für uns solche Spenden enorm wichtig. Wir wollen nämlich auf keinen Fall, dass die Eltern der Kinder auch noch dafür zahlen müssen, damit ihr Nachwuchs bei der Feuerwehr ausgebildet wird.“



Privat organisiertes Benefizkonzert in Wassenberg : Vier Bands spielen für den guten Zweck

zurück

weiter

Ähnlich zufrieden waren auch Bianka Mai und Claudia Lange vom Tierschutzverein des Kreises Heinsberg: „Wir haben 13 feste Mitarbeiter und zahlreiche Ehrenamtler. Das Tierheim in Kirchhoven ist ein Sieben-Tage-Betrieb, und ohne Spenden wäre es für uns verdammt schwer. Von daher ein ganz großes Dankeschön an die Spender.“

Christine Kind und Gabi Beyer vom Hospiz Regenbogen waren ebenfalls vor Ort, und zeigten sich genau so dankbar. „Die Ausbildung, auch von Ehrenamtlichen, und die ganze Arbeit mit den Familien der Betroffenen kostet nicht nur Zeit, sondern eben auch Geld. Und wir sind glücklich, dass es Menschen gibt, die sich so engagieren“, bedankte sich Christine Kind.