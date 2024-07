Von Australien nach Wassenberg Coby Grant mit musikalischer Reise durch Gefühlswelt

„Coby Grants Musik ist eine Reise durch Gefühle und Gedanken. In ihren Songs verbindet sie persönliche Erlebnisse mit universellen Themen, die uns alle betreffen. Ob auf großen Festivalbühnen oder in intimen Clubs – Coby schafft es immer wieder, eine besondere Verbindung zu ihrem Publikum herzustellen. Ihre Konzerte sind nicht nur ein akustisches Erlebnis, sondern auch eine emotionale Reise, die man nicht so schnell vergisst“, weiß Jürgen Laaser, Geschäftsführer der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, zu berichten. Weiter heißt es von dort: „Sie hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der internationalen Musikszene gemacht. Die Australierin, die ihre Karriere auf den Straßen von Melbourne begann, hat mittlerweile auf der ganzen Welt Fans. Mit ihrem Debütalbum ,Coby Grant Is in Full Colour’ eroberte sie die Herzen vieler Musikliebhaber. Ihre Lieder wurden in Werbekampagnen verwendet und sie hat es geschafft, eine treue Fangemeinde aufzubauen, die ihre Musik und ihre Persönlichkeit gleichermaßen schätzt. Ob live auf der Bühne oder in den sozialen Medien – Coby Grant begeistert durch Authentizität und ihre warme Ausstrahlung.“