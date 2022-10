Christa Walters stellt in Wassenberg aus : „Notationen“ zeigen poetische Dichte aus profanen Resten

Wassenberg Christa Walters spielt mit Papier, Stiften und Farbe, sie macht die Arbeit, der Betrachter hat den Genuss. Zum Beispiel dann, wenn er ihren verzaubernden kleinen Büchern blättert, mit geheimnisvollen Zeichen, Wortfetzen, kleinen Gedichten, auf altem, gebrauchtem, aber lebendigem Papier.

Christa Walters war bis zu ihrem 35. Lebensjahr Krankenschwester, aber immer schon, wie sie sagt, „mit Interesse am Gestalten“. Sie tauchte dann ein in die Welt der Seidenmalerei, der feinen Papiere, der lebendigen Zeichenspuren auf allen Arten von Stoff und Papier. Diese Faszination ließ sie nie mehr los. Und die Aktion „Kunstblatt“ der Rheinischen Post, bei der sie mit einem Werk erfolgreich teilnahm, gab die Anerkennung und Motivation, um voll in die künstlerische Arbeit einzusteigen. „Einfach immer weitermachen“, so bezeichnet sie ihr erfolgreiches Spielen und Experimentieren mit Papier, Leinwand, Acrylglas und Acrylfarben. Und man sieht den so entstandenen Werken die Lebendigkeit ihres Entstehens an, sodass man als Besucher der Ausstellung selbst Lust aufs Gestalten bekommt.