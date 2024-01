Viel Applaus in Birgelener Lambertuskirche Konzert mit zwei Chören und einem Steckenpferd

Und das Programm lieferte ebenfalls eine Reise um die Welt, indem auch fast exotisch zu wertende Stücke dabei waren wie „Twas in the moon of Wintertime“, das von einem Missionar im 17. Jahrhundert in Kanada geschrieben worden war, um dem indigenen Stamm der Huronen die christliche Weihnachtsgeschichte näher zu bringen. Der Projektchor sang es unter der Leitung seines Dirigenten Heinz-Peter Küppers.