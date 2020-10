Mitgliederversammlung des Stadtverbands : CDU Wassenberg zufrieden und zukunftsorientiert

Die Wassenberger CDU mit dem neuen Bürgermeister Marcel Maurer (vorn) nach der gewonnenen Kommunalwahl. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Im Rahmen der Mitgliederversammlung zur Vorbereitung der kommenden Bundestagswahlen blickte der CDU-Stadtverband Wassenberg auf die Kommunalwahl und neue Ziele. Insbesondere sollen mehr Frauen in die Verantwortung kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katrin Schelter

Bei seiner Mitgliederversammlung hat der Wassenberger CDU-Stadtverband zufrieden auf die gewonnene Kommunalwahl zurückgeblickt. Der Vorsitzende Dirk Schulze lobte die Leistungen in den vergangenen Monaten und die Wahlkampfarbeit der Mitglieder.

Dass die Wassenberger CDU alle gesteckten Ziele erreicht habe, sei nicht zuletzt dem intensiven Wahlkampf an den Haustüren zu verdanken. Dieser Einsatz habe sich bezahlt gemacht; die in Bürgergesprächen gesammelten Themen würden eingehend mit den Mitgliedern des Stadtverbandes besprochen und auch mit in die nächste Klausurtagung genommen. Jetzt gelte es zu zeigen, dass die CDU die Wünsche und Anregungen der Bürger ernst nimmt. Zudem gab Schulze einen Ausblick: So sei es der ausdrückliche Wunsch der Kreis-CDU, die Frauenquote innerhalb der Partei zu erhöhen und dementsprechend gezielte Mitgliederwerbung zu betreiben.

Marcel Meurer, der in wenigen Tagen sein Amt als Bürgermeister antreten wird, würdigte die Arbeit des Stadtverbandes. Seit das Team um Dirk Schulze im Juli 2019 den Stadtverbandsvorsitz übernommen hat, habe die CDU jede Wahl für sich entscheiden können und bei der Kommunalwahl alle Wahlkreise gewonnen. Sie sei in Wassenberg die einzige Partei gewesen, die an der Haustür jedes Bürgers vorstellig wurde und habe sich dadurch von der Konkurrenz abheben können. „Jetzt geht es darum, uns einmütig mit den Themen zu beschäftigen, die den Bürgern auf den Nägeln brennen“. Maurer war sich sicher, dass sich auch der Einsatz von Landrat Pusch während der Pandemie auf CDU-Ergebnis ausgewirkt habe.