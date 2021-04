Hohe Verkehrsbelastung in Wassenberg : CDU will Lage rund um Gesamtschule verbessern

Die Betty-Reis Gesamtschule in Wassenberg - vom Birkenweg aus gesehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Den Bereich an der Gesamtschule sieht die CDU-Fraktion als belastet an. Dazu legen die Christdemokraten einen Antrag vor. Unter anderem sollen bereits vorhandene Parkplätze besser genutzt werden.

Das Umfeld an der Betty-Reis-Gesamtschule am Birkenweg ist räumlich nicht üppig ausgestattet. Eng wird es dort stets an Schultagen, wie die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg nun berichtet und daher für Änderungen sorgen will.

Fraktionsvorsitzender Rainer Peters nennt neben dem Birkenweg auch die Bergstraße und die Straßen Auf der Heide, Am Heidehof und An der Kreuzkirche, die von der Verkehrsbelastung betroffen sind. In dem Antrag an Bürgermeister Marcel Maurer heißt es, „dass viele Eltern ihre Kinder mit eigenem Pkw zur Schule bringen und hierzu die Bergstraße und die Straße Auf der Heide befahren, um die Knder unmittelbar vor der Schule aus dem Auto steigen zu lassen“. Die Zufahrtsstraßen seien massiv belastet, außerdem gebe es Beschwerden von Anwohnern. Insgesamt, so beschreibt es die CDU in ihrem Antrag, seien besonders auch die Schüler gefährdet, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.

Die CDU will erreichen, dass die Parkplätze unterhalb der Betty-Reis-Gesamtschule genutzt werden. Auch solle man im Bedarfsfall mit den Verbrauchermärkten an der Erkelenzer Straße das Gespräch suchen, um eventuell Lösungen zu finden, damit dort Pkw abgestellt werden können, die Nutzern der Schule gehören. So soll übrigens auch vermieden werden, dass die am Friedhof an der Bergstraße gelegenen Parkplätze von Lehrerinnen und Lehrern oder Schülerinnen und Schülern genutzt werden.