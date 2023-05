Motorrad- und Trikefahrer aus Wassenberg mit großen Herzen Saisoneröffnung der warmherzigen Biker

Mit einem Feuerwerk über der Oase, dem Klubhaus der Biker & Triker Freunde ohne Grenzen Selfkant (BTFoG), haben diese die Motorradsaison 2023 am Samstag eröffnet – inklusive Motorradsegnung. Pastor Thomas Wieners, selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer, führte die Segnungen im Motorradanzug durch. Auf über 100 Maschinen legte er seine Hände, segnete sie mit Weihwasser und verteilte, ebenfalls gesegnete, Aufkleber. Was das Faszinierende am Motorradfahren für Horst Sommer alias Hotte sei? „Die Freiheit“, schießt es aus dem Ehrenvorsitzenden und Initiator des gemeinnützigen Vereins heraus. Sie sei grenzenlos und unter diesem Aspekt engagieren sich die BTFoG leidenschaftlich für Menschen, die Hilfe benötigen oder denen sie eine Freude machen können. Sinnbildlich weht dafür die Europafahne über der Oase. Hotte zeigt auf die 12 Sterne auf blauem Grund. Dann deutet er auf seine Kutte: „Meine Lieblingszahl ist sieben“, sagt er. „Aber das sah nicht aus. Deswegen sind vierzehn Sterne auf unserer Kutte“. Die Sterne stehen unter anderem für Solidarität und Einheit und genau das verkörpert der Verein, denn am Samstag stand auch ein besonderer Motorradfreund in der Mitte der Biker.