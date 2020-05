Autokino-Atmosphäre in Wassenberg : Höhner, Blötschkopp und Cover-Bands beim „Car-Watch“ am Parkbad

Schlemmerenten-Preisträger und Höhner-Frontmann Henning Krautmacher. Nun gastiert er mit den Höhnern in Wassenberg. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Car-Watch ist das Motto auf dem Parkplatz des Wassenberger Parkbades. Die Tickets gibt es online. Gastgeber ist die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH. Zu Gast sind die Höhner, Marc Metzger, Hastenraths Will, die Queen Kings und Still Collins.

In Zeiten der Corona-Krise wandeln sich Formen von Veranstaltungen. Darum angesagt derzeit: Autokinoatmosphäre. Und da steigt nun auch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH ein und verspricht Live-Events mit Hochkarätern.

Los geht es am Donnerstag, 21. Mai (Christi Himmelfahrt, Vatertag) und dauert bis zum Sonntag, 24. Mai. Die Drive-In-Veranstaltungen finden auf dem Parkplatz am Parkbad, Auf dem Taubenkamp 2, in Wassenberg statt – es werden jeweils rund 100 Pkw Platz finden, wie Kulturmanager Jürgen Laaser informiert.

Am ersten Tag, 21. Mai, 20.30 Uhr, kommt eine große Nummer nach Wassenberg – die Kultband Höhner hat sich angekündigt. Frontmann Henning Krautmacher wurde vor zwei Jahren beim Schlemmermarkt mit der Goldenen Schlemmerente ausgezeichnet. Eine große Ehre für den Sänger, der sich damals schon fragte, nachdem er feststellte, dass es ihm in Wassenberg ganz gut gefällt: „Warum haben wir eigentlich noch nie in dieser Stadt gespielt?“ Krautmacher und seine Höhner werden nun also in den Genuss eines Konzerts kommen, wenn auch unter besonderen Bedingungen.

Am Freitag, 22. Mai, 20.30 Uhr, kommt Saffelens bekanntester und vor allem erfolgreichster Landwirt nach Wassenberg. Hastenraths Will (Comedian Christian Macharski) trifft auf Marc Metzger, der sich im rheinischen Karneval einen Namen als „Blötschkopp“ gemacht hat. Dieser Abend dürfte also sehr interessant sein, wenn die Besucher erfahren, was ein Landwirt von einem Blötschkopp wissen möchte.

Musikalisch wird es dann wieder am Samstag, 23. Mai, 20.30 Uhr. Zu Gast auf dem Parkplatz am Parkbad ist die Band „Still Collins“. Die Band ist eine der gefragsteste Phil-Collins- und Genesis-Tributebands in Europa. Damit ist klar: Es kommt ein Stück Musikgeschichte auf die Bühne. Dies ist übrigens auch am letzten Veranstaltungstag, am Sonntag, 24. Mai, 19 Uhr, der Fall. Die „Queen Kings“ entführen das Publikum in die glamouröse Welt des unvergessenen Queen-Frontmanns Freddie Mercury und seiner drei Musiker-Kollegen Roger Taylor, Brian May und John Deacon. Nach wie vor sind die Songs der Briten bekannt und legendär, auch mit dem Kinofilm „Bohemian Rhapsody“, der große Erfolge feierte, wurde die Erinnerung an die Ausnahmekünstler spektakulär geweckt.