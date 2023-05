Mittelalter erleben in Wassenberg Das war das Burgspektakel 2023

Wassenberg · Es war ein Fest voller Gaukler, Ritter und Wikinger. Voller Jubelschreie, guter Laune und historischem Tanz. Das Burgspektakel in Wassenberg sorgte auch in diesem Jahr wieder für Unterhaltung auf hohem Niveau und verschaffte dem Publikum dabei einen Einblick in andere Zeiten.

15.05.2023, 05:10 Uhr

Auch Ritterkämpfe kamen nicht zu kurz. In der Kampfarena ging es mehrmals am Tag hoch her. Foto: Maren Kaster

Das Burgspektakel Wassenberg unterhielt auch in diesem Jahr auf hohem Niveau. Rund um das Gelände des Burgparks gab es so viel zu entdecken, dass es schwer war, nichts zu verpassen. Schon kurz nach dem ersten Betreten ertönt der erste Schrei: „Juuubeeeel!“, rufen die Schausteller vom Spätzle-Stand. Der Grund: Es gab Trinkgeld für das Team, was die gut gelaunten Gesichter einmal mehr erheitert.