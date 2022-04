Rund um den Burgberg in Wassenberg : Burgspektakel entführt ins Mittelalter

Wassenberg taucht nach langer Zeit ab dem 6. Mai wieder ein ins Mittelalter. Foto: Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH

Wassenberg Wassenberg erlebt nach langer Zeit wieder ein mittelalterliches Festival, das vom 6. bis 8. Mai rund um die historische Burg und den mächtigen Bergfried stattfindet. Sehenswert sind die Besucher, die speziell gekleidet sein werden.

Die malerische Burg mit dem Bergfried, der weitläufige Blick über das Rurtal, der Gedanke daran, wie es früher mal dort ausgesehen haben muss. Beispielsweise im Mittelalter. Wassenberg taucht nach langer Pause wieder ein in diese Zeit und lädt zum Burgspektakel ein, um zu zeigen, wie das so funktioniert mit dem Erleben des Mittelalters. Das Burgspektakel findet statt am Freitag, 6. Mai, 17 bis 22 Uhr, Samstag, 7. Mai, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 8. Mai, 11 bis 18 Uhr. Ort des Geschens ist das Gelände rund um die Burg Wassenberg. Die Agentur Festa Medievale verspricht ein Fest für die ganze Familie.

Das Burgspektakel treibt Gaukler, Musiker, Händler, Künstler und viele weitere Ausstellende nach Wassenberg. „Acht Musikgruppen, drei Gaukler, eine Falknerei, mehrere mittelalterliche Walking-Acts und ganz besonders – um auch die historische Geschichte Wassenbergs dem Volke nahe zu bringen – wird Graf Gerhard III. zu Wassenberg höchstpersönlich durch das Programm führen und auf der Bühne seine Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen“, heißt es bei den Verantwortlichen der Stadt Wassenberg und der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH.

Info Sonderparkplatz wird eingerichtet Der Termin Von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, findet das Wassenberger Burgspektakel statt. Parkmöglichkeiten Ausreichend Parkmöglichkeiten für die Besucher gibt es auf der Wiese an der Rurtalstraße (Sonderparkplatz), an der Pontorsonallee, am Pontorsonplatz oder an der Erkelenzer Straße.

Die organisierenden Akteure haben sich für das dreitägige Spektakel viel einfallen lassen, um Mittelalterfans, die bei vorherigen Mittelalterveranstaltungen in der Stadt zu Tausenden zur Burg strömten, zu begeistern. Auf zwei Bühnen werden Bands wie Kupfergold, Comes Vagantes, Verus Viator und einige weitere Gruppen, die in der Szene bekannt sind, musikalisch für Stimmung sorgen. Erstklassige Artisten wie Confilius und der aus Wegberg stammende Gaukler Tamino werden Jonglagen und Kunststücke, wie eine Feuershow, vorführen. Eine Falknerei aus den Niederlanden wird mehrfach täglich Flugshows mit einigen Greifvögeln veranstalten.

Ganz besonders die Kinder kommen beim Burgspektakel auf keinen Fall zu kurz: Armbrustschießen, Bogenbauen, Axtwerfen, ein wunderschönes historisches Holzkarussell sowie eine Drehleiter zum Sternentaler fordern das Geschick der kleinen Besucherinnen und Besucher des bunten und abwechslungsreichen Burgspektakels heraus.

Zwischen diesen Angeboten können natürlich auch Handwerker, Heerlager und über 40 Markthändler bestaunt und besucht werden. Für Speis und Trank ist bei allem Spektakel auch gesorgt: Bei den leckeren internationalen Speisen und Getränken dürfte für alle Besucherinnen und Besucher etwas dabei sein, sind die Organisatoren überzeugt.

Der Veranstalter Julien Bügler von Festa Medievale ist im Kreis Heinsberg aufgewachsen und seit Jahren in der Mittelalter-Szene bekannt. Darum dürfte er auch nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, denn die Szene weiß, was sie erwartet.

Apropos die Szene: Schon in damaligen Zeiten boten all‘ die Menschen, die in kunstvollen mittelalterlichen Kostümen, meist eigenhändig entworfen und mit hohem Aufwand genäht, nach Wassenberg kamen, ein spektakuläres Bild. Der Betrachter fühlte sich dabei stets in eine andere und längst vergangene Zeit zurückversetzt.

Weil mit einem großen Besucherstrom zu rechnen ist, empfiehlt es sich, sich rechtzeitig auf den Ticketverkauf einzustellen. Die Tickets sind nach Angaben der Veranstalter nämlich ausschließlich an der Tageskasse zu haben, die an der Ecke Kirchstraße/Küstersgässchen zu finden ist. Versprochen sind familienfreundliche Preise: Kinder (drei bis 14 Jahre) zahlen 7,50 Euro und Erwachsene 9,50 Euro. Rabatte gibt es hingegen für Besucherinnen und Besucher mit einem Behindertenausweis ebenso wie für die Menschen, die in historischen Mittelalterkostümen das Burgspektakel besuchen wollen. Zudem erhalten auch Rentnerinnen und Rentner im Alter ab 70 Jahren eine Ermäßigung. Familienrabatte können ebenfalls an der Tageskasse erfragt werden. Das Mitbringen von Hunden ist an der Leine gestattet.