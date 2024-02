Neuer Wettbewerb in Wassenberg Bürgermeister sucht Grußkarten-Motive

Berücksichtigt werden können ausschließlich Fotos, an denen den Einsenderinnen und Einsendern die Bildrechte zustehen, die der Stadt Wassenberg schließlich zur freien Verwendung überlassen werden und die bis spätestens Montag, 25. März, per Mail an info@wassenberg.de bei der Stadtverwaltung (Betreff Fotowettbewerb) eingehen. Eine Altersbeschränkung für die Teilnahme gibt es übrigens nicht; zu beachten ist dabei lediglich, so die Stadt, dass bei minderjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen muss.