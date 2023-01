Früherer Wassenberger Kämmerer Bürgermeister Maurer kontert SPD-Vorwürfe

Die zeitweise Anwesenheit des ehemaligen Kämmerers der Stadt Wassenberg, Willibert Darius, im Rathaus scheint vorerst noch wichtig und notwendig zu sein. Das unterstrich Bürgermeister Marcel Mauer (CDU) in seiner Antwort an die SPD-Fraktion in der Sondersitzung des Stadtrates am Donnerstagabend.