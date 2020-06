Kostenpflichtiger Inhalt: Wassenbergs Bürgermeister zieht Bilanz : Mit fast 70 jeden Tag noch gern zur Arbeit

Begeisterter Radfahrer: Der scheidende Bürgermeister Manfred Winkens auf dem Weg zu Burg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg 26 Jahre Ratsarbeit, 16 Jahre als Bürgermeister in Wassenberg: Manfred Winkens, der in 2020 nicht mehr zur Wahl antritt, blickt zurück. Sein letztes Projekt, was er während seiner Amtszeit noch auf den Weg bringt, ist das neue Bürgerzentrum in Ophoven.