Wassenberger Heimat verbessern : Heimatpreis für einen „IGEL“

Manfred Winkens (2.v.l.) überreichte die Preise an „IGEL“, den Heimatverein Wassenberg und an den Dorfverschönerungsverein Ophoven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Am Samstag übergab Bürgermeister Manfred Winkens drei Wassenberger Initiativen jeweils einen Heimatpreis. Beim erstplatzierten Preisträger „IGEL“ war er zunächst nicht ganz überzeugt.

Ein „IGEL“ ist der erstplatzierte Träger des Wassenberger Heimatpreises – die „Interessengemeinschaft Effelder Leben“ setzte sich bei der Jury der Stadt gegen fünf Mitbewerber durch. Am Samstag vergab Bürgermeister Manfred Winkens die weiteren Glaspokale an den Heimatverein Wassenberg als dem Zweitplatzierten, auf dem dritten Rang folgte der Dorfverschönerungsverein Ophoven.

Gut 60 Heimatfreunde hatten sich in der Burg eingefunden, um die Preisverleihung und deren Begründung durch den Ersten Bürger mitzuerleben. 5000 Euro erhielt Wassenberg aus dem Landestopf, der bis 2022 mit 150 Millionen Euro gefüllt ist. „Heimaten“ ist das neue Stichwort, das die Landesregierung für Arbeiten und Aktionen im Sinn von Heimatpflege nutzt, laut Bürgermeister Winkens soll der Duden den Begriff in seine neue Ausgabe aufnehmen – Wassenberg ist also mit Heimaten in mehreren Hinsichten ziemlich weit vorn.