Flutgefahr in Ophoven : Deich verliert an Bedeutung

Wassenberg Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) stellte den Anwohnern des Wassenberger Ortsteils Ophoven die aktuelle Hochwassergefahrenkarte vor. Diskutiert wurde über die neuen Erkenntnisse.

Daher will der WVER mit Experten der RWTH Aachen Berechnungen durchführen, wo die Sicherung des Deiches sinnvoll und erforderlich sei, und parallel ein alternatives Konzept zur Minderung der Gefahrenlage verfolgen, an das die Deichplanung angepasst werden soll. So soll das Steilwehr bei Karken durch eine raue Rampe ersetzt werden, die eine Fischwanderung ermöglicht, zudem soll die Rursohle ausgebaggert werden und durch die Verbreiterung und Umlenkung der Strömung der Wasserspiegel gesenkt werden. Das Konzept wird noch ausgearbeitet, in den nächsten Monaten erfolgen Variantenstudien, die verschiedene Möglichkeiten erforschen.

Überraschend gute Neuigkeiten – nach alten Modellen hätte es für Ophovener Anwohner bei einem Jahrhunderthochwasser „Land unter“ geheißen. „Ich kann verstehen, dass Skepsis entsteht, da die Karten sich so gravierend von den alten Modellen unterscheiden“, sagte Joachim Reichert, Vorstand des WVER Düren. Das hänge aber mit der fortgeschrittenen Simulations- und Rechnertechnik zusammen. Im alten Berechnungsmodell wurden durch vereinfachte Werte riesige Durchflussmengen an Wasser simuliert – das Ergebnis waren fiktive Flutflächen in der Ortschaft. Der neueste Stand der Technik ermögliche nun auch realistischere Prognosen. Im Anschluss standen Joachim Reichert, Torsten Rose und Gerd Demny den Fragen der Anwohner Rede und Antwort. Sie ermutigten ebenfalls dazu, sich auch per Mail an den WVER zu wenden – alle Fragen würden gesammelt und auf der Homepage beantwortet.