Fachausschuss in Wassenberg Das ist aus dem Bündnis für den Sport geworden

Etwas mehr als 13 Jahre ist es her. Am 1. März 2011 schlossen die Stadt Wassenberg und der Stadtsportverband Wassenberg ein Bündnis für den Sport. Das gemeinsame Ziel war klar: mehr Menschen für eine aktive Bewegungskultur zu gewinnen. Das Sportangebot im Stadtgebiet sollte attraktiver werden, auch eine Anpassung der Sportstätten an die sportlichen Bedürfnisse sollte erfolgen.