In der Burg Wassenberg Bücherkiste präsentiert Krimilesung mit Carla Mori

Carla Mori (alias Bärbel Böker) ist Sinologin, Publizistin und Buchautorin. In den 1980er Jahren hielt sie sich mehrfach zu Studienzwecken in Südostasien auf. Nach ihrer Rückkehr arbeitete sie als Redaktionsmitglied für die Wirtschaftsfachzeitschrift China-Handel. Seit Mitte der 1990er Jahre ist sie Mitinhaberin einer Film-Fernseh- und Videoproduktions-GmbH in Köln. Sie lebt in Köln und in der Eifel. Weitere Werke: Henkersmahl (2010) , Zirkus Mortale (2012), Amors Gift (2014), Mit 50 hat man noch Träume (2011).