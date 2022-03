Veranstaltungsreihe in Wassenberg beginnt schon am 11. März : Bücherkiste mit vollem Programm im Jubiläumsjahr

Veranstaltungsreihe in Wassenberg beginnt schon am 11. März

Wassenberg Vor 15 Jahren wurde die Anlaufstelle für Leseratten in Wassenberg gegründet. Das Team hat abwechslungsreiche Themen zusammengestellt. Und es gibt auch ein ganz neues Angebot.

„Dating Tucholsky“ heißt es schon am Freitag, 11. März, um 19 Uhr im Naturparktor, Pontorsonallee 16. Die Bücherkiste kündigt einen Feierabend mit Musik, Köstlichkeiten und Krimi an. Die Ausführenden sind Ulrich Land, mit dem dieses Jahr auch Schreibwerkstätten geplant sind, und Eckart Krause.

Die Wegberger Siebenschreiber sind dann am 24. März zu Gast, Renate Müller und Günter Arnolds lesen. Am 20. Mai wird der Dorfladen in Effeld Gastgeber sein, Ausführende hier sind Willi Achten und Heribert Leuchter mit dem Roman „Rückkehr“. Im vergangenen Jahr fiel die bekannte Sommerakademie zwar aus, dieses Jahr soll sie aber wieder stattfinden: Vom 18. bis 22. Juli, jeweils 9 bis 16 Uhr, ist das Naturparktor Ort des Geschehens. Am 24. Juli, 11 Uhr, ist die Präsentation der Ergebnisse aus der Sommerakademie in der Galerie Noack vorgesehen.