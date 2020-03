Bauprojekte der Stadt laufen weiter : Wassenberger Politik schläft nicht

Die Bauarbeiten an der Betty-Reis-Gesamtschule werden auch während der Corona-Krise fortgeführt. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Die derzeitigen Bauarbeiten und geplanten Projekte laufen trotz Corona-Krise weiter. Die Ratssitzung Anfang Mai findet statt.

Wie überall wird auch in Wassenberg der Sitzungsplan in diesen Zeiten tüchtig durcheinandergewirbelt. Die Ratssitzung, die Donnerstag stattfinden sollte, und einige Ausschüsse seien zwar abgesagt. Dennoch gehe die Verwaltungsarbeit hinter verschlossenen Rathaustüren weiter, teilte Referentin Annika Schmitz auf Anfrage mit.

Mit den Ratsmitgliedern sei abgestimmt, dass der Bürgermeister und ein Ratsmitglied im Rahmen der Dringlichkeit die anstehenden wichtigen Vergabeaufgaben für die laufenden Bauprojekte auf den Weg bringen. Das betrifft aktuell vor allem den Umbau der Alt-Sporthalle an der Bergstraße und den Neubau an der Betty-Reis-Gesamtschule. Wie ausführlich berichtet, laufen die Bauarbeiten an beiden Orten derzeit trotz Corona-Krise weiter. Auch der Baubeginn für die Umgestaltung des unteren Teils der Graf-Gerhard-Straße, der Anfang April nach Plan bevorsteht, ist bislang nicht verschoben, heißt es aus der Stadtverwaltung.