Neues von der KKH Wassenberg Bosbach, Potofski und ein Schmetterling

Doch dabei bleibt es nicht, was Highlights in Wassenberg betrifft. Schon am 17. Mai steuert eine Weltneuheit die Stadt an. Zusammen mit Bürgermeister Marcel Maurer kündigt Jürgen Laaser den Solarbutterfly an. „Dabei geht es um einen rund zehn Meter langen Wohnwagen mit aufklappbaren Solarflügeln. Die Hochschule in Luzern in der Schweiz steht für die Entwicklung“, erklärt Laaser.