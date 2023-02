Am Effelder Waldsee Boho Beach House öffnet bald und folgt auf Amici Beach Club

Die Sonnenstrahlen, die den Waldsee in Effeld schon in ein schönes Licht tauchen, strahlen auch bereits ins hell und frisch gestaltete Haus. In den vergangenen Monaten ist hier viel geschehen. Nach den Osterferien öffnen sich die Türen neu – und Tamer Basaran fühlt bereits, wie er und sein Team die Gäste mit frischen Ideen neu verwöhnen werden.