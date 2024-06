Neue Veranstaltungsreihe Wassenberg blickt hinter die Kulissen

Besucht werden können folgende Betriebe: Beim Milchhof Gerighausen erwartet die Teilnehmenden eine Führung in der Molkerei mit anschließender Verkostung. Für den Milchhof steht das Wohl der Kühe und Rinder dabei stets im Mittelpunkt, die Tiere leben in einem modernen und artgerechten Stall mit viel Platz und Komfort. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat sich Familie Windeln dem Anbau von schmackhaften Speisepilzen verschrieben; Stefan Windeln führt in dritter Generation den landwirtschaftlichen Betrieb Pilzkulturen Windeln. Die Zucht der Champignons findet in speziellen Klimahäusern unter kontrollierten Bedingungen statt. Alles rund um Spargel erfahren die Gäste bei der Spargelwelt Zegra. Informationen über die Schlangengurke – welche Pflegearbeiten durchgeführt werden oder wie Bewässerung, Düngung und Ernte funktioniert – erhält man bei Gemüsebau Arnolds. Bei der Kraft-Schlötels GmbH, der größten Rollenoffset-Druckerei Europas, gibt es bei der Führung einen faszinierenden Einblick in die Welt des Drucks. Bei der Semcoglas GmbH erhalten die Teilnehmenden Informationen über das Unternehmen und eine Führung durch die Produktionshalle. Die Familien-Imkerei Heimes bietet beim Tag der offenen Tür den Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit. Auch ist das Kreiswasserwerk Heinsberg vertreten, welches Wassenberg mit Trinkwasser versorgt. Mehr Unternehmen wie das Autohaus Sodermanns und die Brauerei Rossberger haben Interesse bekundet, die Termine folgen.