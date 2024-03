Autor Markus Morgenweg Blick auf die Historie des Westwalls

Es blieben nach Leerung der Bunker nur Wälle und Gräben, die auf lange Sicht den Vormarsch der Alliierten bei ihrem Siegeszug nicht aufhalten konnten. Auf Beschluss der Siegermächte mussten alle Bunker gesprengt werden, sodass sich nur noch Ruinen oder Reste wiederfinden, wie etwa am Adolfosee in Ratheim. „Heute ist nicht mehr nachvollziehbar, dass einmal die längste Verteidigungslinie durch den Kreis Heinsberg führte“, sagte Morgenstern. Gelegentlich leichte Erhebungen im freien Feld lassen erkennen, dass sich dort einmal ein Bunker befunden hat. In den Wäldern in Wassenberg und Wegberg finden sich noch Gräber, die anders als auf den Feldern nicht zugeschüttet wurden. Die letzten Kriegsfunde wurden bei Rohrverlegungen in Rath-Anhoven und Ende 2023 in Frelenberg gemacht.