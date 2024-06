100 Jahre Trommler- und Pfeiferkorps Birgelen Ein Jahrhundert Marschmusik

So stieg bereits am Freitag die große Schlagernachtparty auf dem Festzelt. Nachdem Sarah Schiffer der Partymenge den ersten Stimmungsschub mit Songs wie „Ein Bett im Kornfeld“ oder anderen Schlagerklassikern versetzte, folgten Hätzblatt mit kölschen Liedern, die Flamingoboys, Norman Langen und zum Abschluss Torben Klein. André Honigs zeigte sich mehr als zufrieden und freute sich über zahlreiche Besucher: „Unsere Erwartungen wurden absolut übertroffen. Die Stimmung hat für sich gesprochen.“ Rund 500 Gäste kamen am Freitagabend auf das Partyzelt. „Unsere Philosophie ist der Zusammenhalt. Es wird immer schwieriger für Vereine, zu existieren. Deswegen ist es so wichtig, zusammenzuhalten. Und das ist, was in Birgelen gut funktioniert“, lobt er die Gemeinschaft im Dorf, aber zeigt sich auch dankbar für die Unterstützung durch die Bruderschaft, aus den eigenen Vereinsreihen, den Familien und für viele freiwillig helfende Hände. In Birgelen ziehen alle an einem Strang. So organisierte das Trommlerkorps zum großen Jubiläum mit der Unterstützung der St. Lambertus Bruderschaft und den Jägerschützen Birgelen nicht nur eines, sondern gleich zwei große Partyfeste. Auf die Schlagerparty am Freitag folgte am Samstag nämlich ein Partygenuss mit der Coverband „Fahrerflucht“.