Chronist Franz-Josef Breuer mit neuem Bildband Birgelener Spielleute in einem Jahrhundert

Viele Aufnahmen zeigen das Trommlerkorps in Aktion bei unzähligen Festzügen. Das älteste dieser Fotos entstand 1927 beim Fest zum 500-jährigen Bestehen der Wassenberger St. Georgius-Bruderschaft auf der heutigen Graf-Gerhard-Straße, damals Hauptstraße. Zu Recht sieht Breuer die immer noch lupenrein lesbaren handschriftlichen Statuten des Vereins zu seiner Gründung als „seltenen Schatz“ an. Dass das Korps sich mehrfach in neuen Uniformen präsentierte, beim ersten Auftritt nach dem Zweiten Weltkrieg noch in schlichten weißen Hemden, zeigt die Chronik ebenso wie seine während der Jahre wechselnde Stärke. 1927 sieht man elf stolze Spielleute. Zur 50-Jahr-Feier 1974 präsentierte sich das Korps mit stattlichen 40 Mitgliedern. Derzeit gehören ihm 22 erwachsene und vier jugendliche Aktive an. Weiterer Nachwuchs stehe in der Startlöchern, hört man.