Täter flüchteten gen Niederlande : Geldautomat in Birgelen gesprengt

Der gesprengte Geldautomat in der Volksbank an der Lambertusstraße in Birgelen. Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten, wird ermittelt. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Erneut haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt, diesmal in der Volksbank in Wassenberg-Birgelen. Die Täter flüchteten in einem Audi in Richtung niederländischer Grenze. LKA-Sprengstoffexperten räumen nicht detonierte Ladung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein lauter Knall weckte Anwohner der Lambertusstraße in Birgelen am frühen Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr. Wie die Polizei berichtete, sahen sie daraufhin nach dem Rechten und stellten fest, dass der Geldautomat der Volksbank offenbar gesprengt worden war. Die Täter, vier Männer mit schlanker Statur und mit Sturmhauben vermummt, hielten sich noch am Gebäude auf, flüchteten jedoch unmittelbar danach in einem dunklen Audi in Richtung niederländische Grenze. Ob sie Bargeld erbeuteten, wird noch ermittelt. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Dabei stellte sich heraus, dass nur an einem von zwei Geldautomaten die Sprengstoffladung detoniert war. Ab etwa 9.30 Uhr nahmen Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts ihre Arbeit auf. Nach Mitteilung von Polizeisprecherin Angela Jansen wurden die umliegenden Wohnungen geräumt und die Anwohner zu ihrer eigenen Sicherheit nach draußen gebeten. Diese Maßnahme war nach einer Automatensprengung bislang nicht erforderlich gewesen. Die LKA-Experten sicherten den zurück gebliebenen Sprengstoff.

Wer Beobachtungen gemacht und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 9200.

(sasa)