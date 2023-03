Wassenberger Geschichte Bienen widerlegt Heinrichs‘ Thesen

In erster Linie, so Bienen, geht es in seiner nun erschienenen Schrift um Fakten. Beispiel: Das Grundstück der Synagoge in Wassenberg. „Bei Heinrichs heißt es, dass der liberal denkende Bürgermeister Alexander Packenius den Wassenberger Juden 1838 ein kleines Areal gestiftet habe. Laut Gotzen, so Bienen, entstand die Synagoge jedoch nicht 1838 auf einem Grundstück, das der jüdischen Gemeinde von Packenius geschenkt worden war, sondern im Jahr 1867 auf einer Parzelle aus dem Bestand der jüdischen Familie Heumann.