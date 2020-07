Abschlussfeier in Wassenberg : Betty-Reis-Zollstock für die Abiturientia

Abschlussfeier in Wassenberg

Abschied in Corona-Zeiten: Abiturientia der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg. Foto: Betty-Reis-Gsamtschule/Betty-Reis-Gesamtschule

Mit „Abiversum – Wir greifen nach den Sternen“ hatte sich die Abiturientia 2020 der Betty-Reis-Gesamtschule für ein schönes Motto entschieden. Doch die geplanten und traditionell vielfältigen Aktivitäten konnten wie an allen Schulen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Möglichkeit, Abiturfeiern doch unter Einhaltung bestehender Hygiene-Konzepte durchzuführen, wurde in Wassenberg aufgegriffen, und 72 Jugendliche erhielten in angemessenem Rahmen die Abschlusszeugnisse, leider ohne Beteiligung von Angehörigen.