Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg : Distanzlernen als Ergänzung betrachten

Wie steht es um die Medienkompetenz von Schulen? Das war das Thema einer Fachtagung, zu der die Betty-Reis-Gesamtschule eingeladen hatte. Foto: Thomas Kranz

Wassenberg Eine Fachtagung zur Medienkompetenz stand an der Betty-Reis-Gesamtschule auf dem Plan. 90 Lehrkräfte der Bildungseinrichtung nahmen teil.

Distanzlernen, Präsenz- oder auch Hybridunterricht. Dass diese Begriffe in den schulischen Alltag Einzug halten werden, hätte vor einem Jahr eher niemand für möglich gehalten. Die Zeit ist heute aber eine andere, das haben Schüler und ihre Eltern auf der einen, Lehrer und Schule auf der anderen Seite veinnerlicht. Ihnen blieb auch keine andere Wahl.

Auch die Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg hat seit Ausbruch der Coronakrise eine Menge Aufgaben schultern müssen, um Unterricht und damit auch Bildung für die Kinder und Jugendlichen möglich zu machen. Nun stand eine Fachtagung an, die den Titel „Medienkompetenzrahmen NRW vor Ort“ trug. Die Tagung fand online statt, daran teilgenommem haben 262 Lehrer sowie Mitarbeiter von Schulen und Bildungseinrichtungen, auch Vertreter des Bildungsministeriums hörten sich an, wo Schule heute steht. Zu den Teilnehmern zählten 90 Lehrkräfte der Betty-Reis-Gesamtschule. Die Medienberatung NRW war mit dem pädagogischen Mitarbeiter Philipp Weitkamp vertreten.

Ludger Herrmann, didaktischer Leiter an der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg, umriss die Situation: „Wir haben bereits im ersten Lockdown schnell gelernt, dass man Plattformen nutzen muss. Als dann der Präsenzunterricht wieder startete, begannen wir auch gleich damit, uns auf einen eventuellen erneuten Lockdown, der ja auch eingetreten ist, vorzubereiten. Dank verschiedener Simulationen waren wir also gut gerüstet.“ Im Ganzen gehe es um digitales Handwerkszeug, dabei seien Dinge wie Lernplattformen, aber auch eine gute Kommunikation wichtig. In diesem Zusammenhang hatten die Schüler schnell den Wunsch nach Feedback-Tools geäußert. Übrigens: Als praktisch wertet Herrmann das Projekt Smartcity, das in Wassenberg längst eingerichtet ist und wovon man nun noch mehr profitiert im schulischen Alltag.

Als besonders entscheidend in dem neuen und andersartigen Unterricht sind nach Auffassung von Ludger Herrmann drei „K“, womit Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken gemeint sind. Herrmann sagt auch: „Es läuft sicher nicht alles problemlos, aber wir haben von Anfang an auf Klassenlehrerebene zum Ziel gehabt, jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin zu erreichen.“