Wassenberger Talente Betty-Reis-Gesamtschule kooperiert mit Aachener Hochschulen

Noch etwas wird es dauern, ehe Lisa Lauterbach 2025 in die Abiturprüfungen an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg gehen wird – ihre Pläne für die Zeit danach sind dagegen schon jetzt gut überlegt. Die 18-Jährige möchte gerne Medizin studieren. Auch Marie Stepprath (19) – sie wird in diesem Jahr ihr Abi absolvieren – hat sich schon entschieden, und zwar für eine Zukunft als Bauingenieurin.