Städtepartnerschaften in Wassenberg Europäische Freundschaften pflegen und feiern

Die Rednerinnen und Redner betonten insbesondere den Wert der Europäischen Union und der Demokratie, vor allem im Hinblick auf die bevorstehenden Europawahlen am 9. Juni. Keith Smith appellierte trotz des Brexits an eine freundliche und positive Beziehung. Ihm sei bewusst geworden, wie wichtig solche Austausche seien, um weltweite Beziehungen und Kontakte zu pflegen. „There is no substitute for a face-to-face conversation to show that we have more in common than what divides us”, schloss er seinen Beitrag. Am Sonntagmorgen traten die Gäte nach einem Wochenende voller Eindrücke und im Geiste europäischer Werte die Heimreise an.