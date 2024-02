Eröffnung ab 3. März Wassenberg bekommt Saatgutbibliothek

Interessierte Hobbygärtner und solche, die es werden wollen, haben in der Saatgutbibliothek die Möglichkeit, sich Saatgut von verschiedenen Kultur- und Wildpflanzen „auszuleihen“. Wurden die Pflanzen erfolgreich im eigenen Garten oder auf dem Balkon angebaut und Saatgut geerntet, sollte ein Teil davon wieder an die Saatgutbibliothek zurückgegeben werden, so dass es auch anderen Nutzern wieder zur Verfügung steht. Auf diese Weise entstehen nach und nach Pflanzen, die besonders gut an die regionalen Verhältnisse und sich ändernde Umweltbedingungen angepasst sind.