Knotenpunktsystem über 85 Kilometer : Wassenberg will das Wandern leicht machen

Wassenberg Als erste deutsche Stadt führt Wassenberg ein individuelles Knotenpunktsystem ein. Vorgeschlagene Routen führen bis in die benachbarten Niederlande. Im Sommer soll eine Karte im Naturparktor erhältlich sein.

„Gerade in dieser Zeit, in der es wieder wärmer wird und in der auch viele Menschen im Sommer zu Hause bleiben werden, wollen wir mit diesem System jedermann ansprechen. Viele genießen heute leider kaum noch die Natur“, sagt Sabrina Martin vom Wassenberger Stadtmarketing. Die Idee ist dabei simpel: In der grünen Region gibt es bereits viele schöne Wanderwege, beispielsweise die Premium-Wanderwege rund um den Naturpark Schwalm-Nette. All diese Routen sind in dem neuen System erfasst und mit Knotenpunkten verbunden worden. Wer eine Wanderung plant, kann mit einer Karte, die im Internet abrufbar ist, per Mausklick Knotenpunkte auswählen und eine bis auf zehn Meter genaue Strecke schaffen. Das Besondere dabei: Das System knüpft nahtlos an das bereits bestehende des niederländischen Routebureau aus Limburg an. Eine auf diese Weise händisch geplanter Rundweg über Ophoven, den Effelder Waldsee, über den Rothenbach und die Grenze Richtung Meinweg und zurück ist beispielsweise 16,47 Kilometer lang.