Unfall in Wassenberg Tanklaster verliert 15.000 Liter Heizöl

Bis zu 15.000 Liter Heizöl – so groß war die Menge, die am Donnerstagmorgen in ein Feld bei Schloss Elsum nahe der Krafelder Straße gelaufen sind, nachdem ein Tanklaster in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Tanklaster kam ins Schleudern, überschlug sich und blieb in einem gegenüberliegenden Feld liegen. Der Fahrer des Tanklasters kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon, er wurde ins Heinsberger Krankenhaus gebracht. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 11.05 Uhr alarmiert.