Film für Konzert in Hückelhoven gedreht Bei Eintracht Birgelen wird’s zauberhaft

Wer sich den Birgelener Eintracht-Konzertgenuss mit völlig neuen Elementen am 27. Januar nicht entgehen lassen möchte, kann und sollte sich schon mal Karten (zwölf Euro, ermäßigt acht Euro) sichern. Diese sind unter anderem hier erhältlich: Naturparktor in Wassenberg, Reisebüro Scholz in Wegberg, Reisebüro Lengersdorf-Gatzos in Hückelhoven, Buchhandlung Wild in Hückelhoven und Erkelenz, Viehausen in Erkelenz. Zum ersten Mal bietet der Verein auch an, die Tickets online zu bestellen, was unter www.ticketshop.nrw möglich ist.