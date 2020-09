„Rendezvous im Garten“ in Wassenberg : Altes Wissen über Besonderes aus dem Garten

Der Wassenberger Gartenpark lädt zum Spazierengehen und Verweilen ein. Foto: Volker Rütten

Wassenberg Das „Gartennetz Deutschland“, zu dem auch Wassenberg gehört, lädt wieder zum „Rendezvous im Garten“ ein. Angeboten werden Führungen und Aktionen.

Vor einigen Jahren hat sich Wassenberg mit seiner attraktiven Gartenachse zwischen Burg und Gondelweiher dem Gartennetz Deutschland angeschlossen. Der Verbund lädt die angeschlossenen Gärten und Parks wieder zu besonderen Aktionstagen ein. Sie wurden corona-bedingt von Juni auf das Wochenende 9. bis 11. Oktober verschoben. Auch Wassenberg beteiligt sich mit Veranstaltungen an den „Tagen der Parks und Gärten“ unter dem Motto „Rendezvous im Garten“. Deutschland beteiligt sich an der ursprünglich aus Frankreich stammenden Initiative zum dritten Mal. Das Motto lautet in diesem Jahr „Wissen, das wandert“, es geht um die Weitergabe von Wissen rund um Gärten von Generation zu Generation.

Und so heißt es am Freitag, 9. Oktober, 14 bis 16 Uhr, im Naturpark-Tor, Pontorsonallee 16: „Austausch von Garten-Wissen zwischen Jung und Alt“. In einem zwanglosen Gesprächskreis mit praktischen Zubereitungs-Beispielen sollen Senioren Kindern und Jugendlichen ihr Wissen über den Garten und die Natur weitergeben. „Wer kennt noch Mangold, Pastinak, Topinambur oder auch den lokal verbreiteten Wassenberger Sämling und weiß, wie die alten Gemüse- und Obstsorten zubereitet und konserviert werden und wie sie schmecken?“, heißt es in der Einladung. „Bei den Jüngeren beginnt ein Umdenkungsprozess, alte regionale Produkte sind wieder ‚in‘ und gewinnen an Bedeutung“, weiß Barbara Grodde vom Naturpark Schwalm-Nette, die das Angebot leitet.

Am Samstag, 10. Oktober, 14 bis 15 Uhr, werden bei einem Rundgang durch den Gartenpark Wassenberg und zum neuen Beet mit alten Kräutern und Färberpflanzen eben diese Gewächse besonders in den Blick genommen. Annemie Schmidt und Therese Wasch führen die Gruppe, die am Naturpark-Tor startet. Das Wissen über Kräuter und Färberpflanzen wurde in früheren Zeiten über viele Generationen mündlich weitergegeben. Nur in Klöstern entstanden vielfältige Sachbücher, über deren umfangreiche Kenntnisse wir heute noch staunen. Wassenberg erinnert an diese Tradition mit dem neuen vom Stadtbetrieb angelegten Beet mit alten Kräutern und Färberpflanzen. „Kaiser Karl und Hildegard von Bingen wussten um die Bedeutung für die Menschen ihrer Zeit. Aber auch in unserer Zeit ist die Rückbesinnung wieder aktuell“, heißt es in der Einladung.