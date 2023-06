Boho Beach Club in Effeld Beachparty lockt 800 Gäste an den Waldsee

Chillige Beats, lässige Klamotten, schrille Leute, ein kleiner „Hippiemarkt“ und jede Menge Sonne – die Atmosphäre hätte kaum schöner sein können bei der ersten Bohemian Beachparty am neu eröffneten Boho Beach am Effelder Waldsee. Mehrere DJs heizten den rund 800 Gästen ordentlich ein, und auch wenn die Veranstaltung bereits am Nachmittag startete, war die Tanzfläche stets proppenvoll und es wurde ausgelassen, übrigens meist barfuss im weichen Sand, getanzt.