Wassenberg : Bauarbeiten im Forckenbeckpark beginnen

Wassenberg Jetzt geht es also los: Die landschaftsgärtnerischen Arbeiten im Judenbruch/Forckenbeckpark beginnen. Das Ziel sind die Schaffung und Weiterentwicklung der innerstädtischen Grünzonen.

Während der mehrmonatigen Bauzeit werden temporär vom Ausbau betroffene Bereiche sowie Wegeteilstücke gesperrt sein. Die sich fortlaufend verschiebenden Baustellenbereiche werden durch das bauausführende Unternehmen mit entsprechenden Hinweisschildern gekennzeichnet, die auch großräumig an den Zugängen zum Judenbruch aufgestellt werden. Spaziergänger werden gebeten, die konkret betroffenen Bereiche zu umgehen.

Nachdem bereits die alte Bahntrasse erneuert und zu einem Radweg wurde und mittlerweile auch der Calisthenics-Park nutzbar ist, runden die jetzt anstehenden Maßnahmen unter anderem mit verschiedenen Wegeverbesserungen nunmehr die Stadtentwicklung im Hinblick auf die beabsichtigte Anerkennung Wassenbergs als Luftkurort ab. Die Parklandschaft mit Verbindungsgliedern, die entstehen soll, erinnert an die historische Leitidee des Privatiers Forckenbeck.

Geplant wurde bei der Niederkrüchtener Planungsgruppe Scheller, die in der Vergangenheit oftmals Wassenberg gestaltet hat, zuletzt zählte die Umgestaltung der alten Bahntrasse zum Radweg vom Pontorsonplatz bis hin zum Birgelener Wald dazu. Die Maßnahme trägt den Titel „Wiederentdeckung des Forckenbeckparks mit den Wasserblicken im Arboretum als ortsbildprägender Freiraum, Ankerpunkt mit Identität und Begegnungsort“.

Bauen in Düsseldorf

Bauen in Düsseldorf : Park Ludenberg: Architekt relativiert Auflagen der Politik

Künftiges Aushängeschild in Wassenberg

Künftiges Aushängeschild in Wassenberg : Heimatverein lädt zum neuen Sportpark ein

Der Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt und die Neuentwicklung eines ausgedehnten Waldbiotops zwischen Alt Holland und dem Pontorsonplatz als Kommunikationsstätte und als botanische Lehrstätte. „Zur Lenkung und Einbindung in das städtebauliche Handlungskonzept wird durch das befestigte ,Waldentree Forckenbeckpark’ mit Anschluss an den vorhandenen Parkplatz an der Erkelenzer Straße topographisch, städtebaulich und informell – neben dem Naturparktor – ein Besucher- und Nutzerschwerpunkt entwickelt“, sagte Scheller im vergangenen Jahr zu den Plänen.