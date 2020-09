Trickbetrug in Wassenberg : Bankkarte aus Geldbörse gestohlen

Wassenberg Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 10. September – doch erst vier Tage später bemerkte die betroffene Seniorin, dass ihre Bankkarte fehlte. Vom Konto war bereits Geld abgehoben worden.

Ein unbekannter Mann kam am Donnerstag, 10. September, gegen 17.15 Uhr, hektisch auf eine Seniorin auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Jülicher Straße zu. Er gab an, dringend Wechselgeld zum Telefonieren zu brauchen, da seine Frau im Krankenhaus läge, berichtet die Polizei.

Die Seniorin, die ihre Einkäufe in den Pkw lud, öffnete ihr Portemonnaie und suchte nach Geldmünzen. Der Mann sagte, dass es die falschen Münzen seien und griff selbst in die Geldbörse. Dies wurde durch die Seniorin unterbunden. Daraufhin gab der Mann ihr den 5-Euro-Schein und lief weg, ohne Wechselgeld dafür bekommen zu haben. Die Rentnerin wollte am Montag, 14. September, erneut einkaufen, stellte dabei aber fest, dass ihre Bankkarte offenbar bei dem beschriebenen Vorfall entwendet worden war. Der Täter war 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Metern groß, hatte eine normale Figur sowie ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er war dunkel gekleidet und sprach mit ausländischem Akzent. Ermittlungen ergaben, dass von ihrem Konto in der Zwischenzeit mehrere Geldbeträge abgebucht worden waren. Wer ebenfalls durch den Unbekannten angesprochen wurde, wird gebeten, sich unter Telefon 02452 9200, beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden.