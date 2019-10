Hutkonzert im Bergfried : Band „Vividd“ belebt „musikalisches Wohnzimmer“

Wassenberg Zum vierten Mal in diesem Jahr hatte die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH zum Konzert in den Saal im Bergfried eingeladen.

Von Beginn an erlebten die Besucher im Wassenberger Bergfried einen tollen Musikabend mit der Band, die in Sandra Wolters eine vorzügliche Sängerin und Bass-Spielerin, mit Rob Sure einen Sänger und Gitarristen sowie mit Chris Röhm einen Schlagzeuger hat. Die drei Musiker spielten eine Mischung aus Pop-, Funk- und Soul-Covertiteln, und nach dem ersten Stück der Sängerin Sade war das Eis schnell gebrochen. Immer wieder nahm Sandra Wolters auch das Publikum mit: „Wir freuen uns über den tollen Besuch in diesem herrlichen Ambiente, wie wir es in dieser Form noch nicht kannten.“ Dass die Besucher nicht allein aus Wassenberg kamen, erfuhr das Trio, nachdem Wolters in die große Runde gefragt hatte, alle immerhin 65 Plätze waren besetzt, wer nicht aus Wassenberg komme. Und siehe da: Beinahe die Hälfte kam von weiter her.