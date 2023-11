Vorweihnachtszeit in Orsbeck Bald strahlen die Adventsfenster

„Ich freue mich, dass meine Idee, die Adventsfenster auch in Orsbeck/Luchtenberg ins Leben zu rufen, schon im Vorfeld so großen Anklang gefunden hat“, berichtet sie weiter. Was nebenan in Birgelen schon sehr erfolgreich lief, soll diesmal auch in Orsbeck für eine vorweihnachtliche Zeit sorgen, in der das örtliche Miteinander ganz oben auf der Liste stehen soll.